Lumberjack: la collezione per lʼestate 2018

Tecnologia, alta qualità, comfort e stile: Lumberjack propone una collezione per l'estate 2018 piena di conferme e novità all'insegna della performance per il tempo libero e tutti i giorni. Dall'esperienza della linea Spin sviluppata nelle ultime due stagioni, deriva l'evoluzione della linea tecnica anti-scivolo: Lumberjack quest'anno si fregia della collaborazione con Vibram, l'azienda italiana leader nello sviluppo di suole e mescole super-grip. In collaborazione con Vibram nascono le calzature Light Spin e Louis, entrambe caratterizzate da battistrada con inserti in Vibram per garantire una maggiore aderenza su qualsiasi tipo di superficie. Scarpe perfette per il giorno, la sera e soprattutto per il tempo libero.

Flessibilità al top: protagonista della prossima stagione e anche la linea Move, che presenta una sneaker con tecnologia Velvet Glove System. Questo speciale sistema, attraverso una costruzione stitch and turn , l'uso di materiali pregiati e l'applicazione di un sottopiede in Eva a tre densità differenziate, consente alla calzatura di mantenere la massima flessibilità e di garantire a chi le indossa una sensazione di estremo benessere.

Ma non solo. Lumberjack implementa anche la tecnologia Shock Absorber nelle versioni aggiornate delle linee Detroit e Houston, che fondono alla perfezione il design innovativo a un gusto tipicamente sportivo. Grintose, informali ed estremamente comode, queste calzature sono uniche nel loro genere: a renderle speciali è la suola composta da un mix di Eva e gomma, con micro pistoncini in TPU che smorzano le vibrazioni e assicurano il massimo comfort nella camminata.

Forte del successo ottenuto durante la scorsa stagione, Lumberjack presenta la nuova linea di capispalla Modular Jacket System per affrontare qualsiasi condizione meteorologica anche in primavera. Il progetto, nato per rispondere ai repentini cambiamenti climatici che costringono indossare diversi capi nell'arco anche della stessa giornata, ha colto nel segno. Con la linea SS 2018 Modular Jacket System dimostra tutta la sua potenzialità, a partire dalla flessibilità di utilizzo e praticità d'uso.

Lumberjack e presenta tre giacche compatibili, matchabili e indipendenti fra loro. C'è un gilet ultra light in ovatta tecnica come primo strato a cui si può sovrapporre una giacca water resistent nel caso di un temporale improvviso oppure in alternativa un giubbino primaverile il nylon leggero. Tre alternative in una che fanno fronte alle esigenze del vivere quotidiano, restituendo al corpo una piacevole sensazione di benessere.

Un gioiello di design e artigianalità che diventa elemento fondamentale della proposta Lumberjack dedicata all'universo maschile nel segno della qualità e della performance, sempre al top.