Una danza di foglie al vento, il cielo azzurro polvere… e dal bosco incede un’incantatrice seducente e femminile. È la donna Luisa Beccaria per la stagione Autunno / Inverno 2017 – 2018: uno spirito libero che mixa materiali e tagli, le atmosfere misteriose e occulte alla New Orleans con un mood neo-romantico e contemporaneo.

Per il giorno le foglie, elemento iconico della collezione, diventano stampa, jacquard, pizzo per jampsuit chemisier e gonne ampie abbinate a felpe in morbido mohair. Le gonne leggermente svasate di flanella rubino si intagliano e impreziosiscono con ricami piccolo punto. Abiti impalpabili di chiffon dai toni poudre sono scaldati da cappe, cappotti redingote in tweed e giacche che rubano il pied de poule dal guardaroba maschile o si presentano con un intreccio di shetland e oro.

Per la sera i tessuti di completi giacca-pantalone e abiti si fanno più preziosi: tulle e pizzo assumono toni metallici e iridescenti, i ricami a filo d’oro diventano tridimensionali con applicazioni di nastri. Giochi di sovrapposizioni di tessuti, ricami e stampe disegnano una silhouette che è al contempo strutturata e scivolata, per una donna spontanea e iperfemminile.

Le lunghezze vanno dal midi al maxi, con qualche tocco mini. La palette cromatica è un’epitome di tonalità dei boschi autunnali: azzurro cenere, rosa cipria, nude, porpora, bordeaux, nocciola, testa di moro, ebano, con tocchi di off-white e oro brunito. Quelle stesse sfumature che si riflettono in gocce di luce e rugiada illuminando le mani dell’incantatrice. Gli straordinari anelli Tiffany & Co., infatti, sfilano e si annodano alle dita delle modelle in una caleidoscopica varietà di pietre preziose. Rare gemme indossate in gran numero con disinvoltura per dare spazio al glamour anche nella quotidianità. Tra gli altri accessori: tiare di fiori e vetro soffiato a mano appositamente per la collezione, stivali al polpaccio e mocassini alti con frange e fibbia, borse patchwork in pelle, cinture con cristalli e sciarpe di velluto.