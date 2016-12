Luca Paolorossi inaugura l'Italian Luxury Handmade

18:39 - Lusso, eccellenza ed esclusività sono i punti focali di “Italian Luxury Handmade”, la nuova idea nel mondo della moda di cui è portavoce Luca Paolorossi. Estimatore del bello e di quel buono che racchiude le qualità imprescindibili di un capo, rivendica l’artigianato, soprattutto marchigiano, come grande risorsa e stile di vita da valorizzare. D’altronde, quattro generazioni di sartoria non sono mica poche: tradizione, cultura dal gusto rinascimentale e accuratezza nella scelta dei tessuti sono solo alcune delle caratteristiche che rendono un abito unico. L’obiettivo? Riesumare “l’eleganza di un tempo” e promuovere il made in Italy o, in questo caso, il made in Marche a Milano. E non solo.