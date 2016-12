Una moderna città sottomarina “invisibile” che in qualche modo unisce il passato al futuro. La collezione Louis Vuitton per l'Autunno-Inverno 2016 vuole rileggere gli elementi tipici della maison e proiettarli verso il domani.

Nicolas Ghesquière scompone le strutture per poi assemblarle in modo del tutto originale. I cappotti imponenti in lana pesante si sdrammatizzano grazie a pantaloni slim o gonne asimmetriche. Le giacche sartoriali sono sagomate come bustier, mentre gli abiti diventano lunghissimi e decorati con enormi rouches.

Tra gli accessori compaiono cappelli in pelliccia, stivali alti con maxi carrarmato e bauletti a mano.