Louis Vuitton Cruise atterra a Rio

Louis Vuitton vola in Brasile per la presentazione della collezione Cruise 2017. Nicolas Ghesquière ha deciso di sfilare al Museo di Arte Contemporanea di Niteroi alle porte di Rio de Janeiro, l’opera più rappresentativa di Oscar Niemeyer.

Scelta non casuale, ovviamente. L’aspetto contemporaneo della struttura è particolarmente adatto a rappresentare il mood di questa collezione: un mix tra design innovativo e natura selvaggia.

L'ispirazione viene dal mondo dello sportswear, e così ecco abiti dalle linee scomposte, corti o con strascichi lunghissimi, decorati come le tute da motocross, mentre i parka militari sono realizzati con lo stesso nylon leggero dei paracadute. Molte le sovrapposizioni: i top, ricchi di dettagli, indossati sulle t-shirt semplici, mentre le gonne si portano come fossero dei teli annodati in vita.

Punto di forza della collezione gli accessori, in particolare le borse. La novità? la Boombox. La it bag che richiama lo stereo portatile con tanto di altoparlanti.

Non mancano gli omaggi a due grandi simboli del Brasile contemporaneo: i capospalla oversize che richiamano le enormi tende da indossare di Helio Oiticica, e le rappresentazioni della flora e fauna di Aldemir Martins, riadattate in chiave Louis Vuitton.