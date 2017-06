Les Hommes: la collezione Uomo per lʼestate 2018

La collezione vede una serie di soluzioni urbane, come vuole l'heritage del marchio, rilette con rimandi asiatici. Ci sono lacci, stringhe e cinture che si sovrappongono, creando figure geometriche e dando vita a una corazza confortevole, cool e contemporanea. La pelle viene usata in abbondanza, spesso in total look, per donare la rigidità tipica dei costumi dell'epoca. I bomber hanno decorazioni con animali e simboli rubati dalle tradizionali vesti orientali. La lavorazione jacquard, punto forte del lavoro di Notte e Vandebosch, vive con due stampe a tema leopardo e bambù, che esaltano l'anima indomita e libera di questi guerrieri metropolitani. L'idea classica di camicia viene abbandonata, sostituita con tank top morbidi e fluidi, che velano le forme del corpo. I pantaloni si muovono tra due opposti: baggy o dal taglio classico, entrambi in formato XL, o con stretti leggings in pelle, accoppiati con un pantaloncino largo al ginocchio.

La tavolozza di colori, oltre ai classici bianco e nero del marchio, comprende un inedito sabbia, gli accessori decisi comprendono sei diversi tipi di gioielli dallo spirito vintage e dall'effetto underground, dai più classici orecchini fino a cicatrici shiny da applicare alla bocca.

Immancabili le sneakers con larghe fasce ornamentali a definire il nuovo look di Les Hommes.