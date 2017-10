E' un viaggio a Marrakech la collezione di Les Copains per l'estate 2017.

Un'esploratrice moderna e coraggiosa, che coniuga perfettamente romanticismo e sensualità.

Ricami preziosi e tessuti impalpabili per outfit dai volumi morbidi. I pantaloni sono larghi e si indossano con costumi realizzati interamente all'uncinetto.

e fantasie sono delicate, mentre i colori spaziano dai toni sabbiosi ai verdi accesi, un richiamo alle oasi nel deserto.

Una collezione equilibrata e ricercata, perfetta per un “ Tè nel deserto”.