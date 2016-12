Yiqing Ying è di certo la stilista più giovane della Paris Fashion Week, ma il suo nome è già sinonimo di “originalità” glam.

Non è di certo una novità l abilità della designer cinese nel saper rinnovare quegli elementi tipicamente artigianali rendendoli cool e adatti ad un target di clientela molto esigente. Attinge dal passato, lo rielabora e crea una collezione in cui spiccano le influenze asiatiche,come le stampe floreali, ma dal tocco pop.

Il must have è la tutina, morbidissima, impreziosita da stampe pittoriche. La passerella si trasforma in una sequenza di abiti che assumono l’aspetto di tele, colorate e cariche di energia.

Gli abiti, influenzati dal color block, vengono abbinati a sneaker multicolore. Le gonne sono ampie,indossate con mini top o maxi giacche.