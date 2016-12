Le Donatella testimonial per Relish

Relish ancora una volta conferma come testimonial le Donatella...E mette a nudo le fashion blogger.....

"Relish è sinonimo di stile, il marchio perfetto per la donna dinamica e glam. E nessuno più delle fashion blogger incarna queste dimensione femminile. Ecco perché Relish le ha scelte per la sua nuova campagna, ed ecco perché loro, riferimenti di stile per migliaia di giovani appassionate di moda, si sono affidate a noi.

Relish? i like! "



Sensuali, audaci e trasgressive, ecco le protagoniste di questi scatti : Le Donatella, Guadalupe Gonzalez, Alessia Messina, Barbara Fumagalli e Maura Manocchio.