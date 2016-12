09:00 - Si è svolta per la prima volta quest’anno sull’isola d’Elba la prima edizione della “Lady AIBES Cocktail Competition”, gara che mette alla prova le migliori barladies di tutta Italia e che ha eletto vincitrice tra le sessanta partecipanti Nadia Tramonti, originaria di Reggio Calabria.

La sfida prevede la preparazione di cocktails dalle ricette assolutamente inedite, che valorizzano l’equilibrio e la qualità dei drink secondo il motto “Perché bere sia sempre e soltanto un piacere”.



Tanti i marchi leader nel settore presenti per l’occasione, tra cui Martini, Nonino, Five Senses, Grand Marnier, Ron Caney,tutti insieme per promuovere la cultura del bere consapevole, da sempre mission per AIBES, Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, promotrice del contest.



Numerose anche le testate giornalistiche, come “Bar Tales”, la rivista per tutti gli appassionati del campo, professionisti e non.



Un’occasione importante per valorizzare creatività, passione e professionalità.