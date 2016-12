09:00 - La passerella si trasforma in un campo da tennis, i modelli in provetti tennisti. E così va in scena a New York lo stile sportswear, elegante e divertente di Lacoste. Essenziale, funzionale e pretica, la collezione per l'inverno 2015-16, è un tripudio di linee morbide, semplici e pulite. Una scelta minimale e dinamica che si muove tra tagli allungati e accorciati: il bomber si fa top essenziale e, subito dopo, si evolve in un abito monocromatico con zip centrale. D’altra parte, i tessuti morbidi avvolgono la silhouette con maxi maglie di lana, perfette per la stagione fredda. Si aggiungono dolcevita, abiti, ampie giacche e cappotti a tre quarti: tutti strumenti utili per declinare il proprio stile. I colori confermano l’essenzialità degli outfit che si tingono di bordeaux, blu navy, nero e verde. A completare il look ci pensano borse a secchiello e scarpe dal tacco massiccio. Il messaggio Lacoste, insomma, è chiaro: leggerezza ed essenzialità diventano subito tendenza!



Lacoste: la collezione per l'inverno 2015-16 Cécile Cassel, Jat Chou e Hannah Quinlivan nel parterre.