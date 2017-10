Lacoste: la collezione per lʼestate 2018

Per festeggiare l'ottantacinquesimo compleanno e il ritorno a Parigi dopo 14 anni di sfilate a New York, il brand del Coccodrillo sfila nei Giardini delle Tuileries.

Lacoste, da sempre legato al mondo dello sport, e in particolar modo del tennis, sceglie di trasformare la passerella, in una sorta di campo da tennis, con le sette lettere giganti del brand disseminate ai quattro angoli del terreno.

E non solo. A far da sfondo alla sfilata, anche il concerto live del trio Chassol.