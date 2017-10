Felipe Oliveira Baptista si lascia ispirare dai colori ocra e bianco dell’architettura moderna di Capri e crea una collezione Primavera-Estate 2017 all’insegna del comfort, della comodità unita alla sensualità e all’eleganza.

La passerella è invasa da una serie di “accappatoi” con cappuccio o con colli sciallati e da abiti in spugna stretti in vita da doppi lacci dello stesso materiale, morbido e funzionale. Le giacche di jeans sono abbinate ai bermuda in bouclé indossate con zoccoli di legno dalla suola alta o con sneakers sportive richiamanti le linee degli anni 50.

I look proposti sono reversibili, modulabili e con maniche rimovibili. Le felpe e i pantaloni da jogging risultano estremamente chic e sono il risultato dell’ossessione dello stilista verso il pvc e il cabas.

Gli abiti lunghi a canotta, a righe sottili, sono perfetti se indossati con i trench, così come il dress-chemisier in vinile rosso, trasparente. I tailleur in principe di Galles osano pantaloni corti e forme più moderne rispetto al tailoring classico.

Il simbolo della maison, il rinomato coccodrillo, compare sulle stampe tropicali, ingrandito e rivisto in chiave moderna.