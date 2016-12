E' un inno allo sport, la collezione per l'estate 2016 di Lacoste. L'anima casual è da sempre parte dell'heritage della maison francese che, in questa occasione, ha scelto di celebrare, la sua "seconda volta" come designer ufficiale delle divise della delegazione francese alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

E così la passerella si anima di bandiere, colori, allegria e dettagli tecnici.

Tra passato e futuro, la collezione del "coccodrillo" si muove tra funzionalità e lusso, comfort ed eleganza, in un complesso evolversi di silhouette dalle linee pulite e dai dettagli divertenti e molto cool!