La X° edizione di CNA IDEE IN MODA

CNA Idee in Moda giunge alla sua X° edizione. L’evento, organizzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pesaro e Urbino, cambia la location ma non gli intenti.

Sullo sfondo suggestivo del Piazzale della Libertà, va in scena il defilé che ha l’obiettivo di promuovere e rilanciare il settore tessile e dell’abbigliamento.

A presentare il fashion show, torna per il sesto anno consecutivo sul palco di Pesaro, la conduttrice di TV Moda e cantante Jo Squillo. Tra gli ospiti illustri, nonché modelle d’eccezione, Martina Colombari, Cecilia Rodriguez, Michela Quattrociocche e Clarissa Marchese.

Sfilano i grandi marchi dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori: Parah , Talco, Vespa e Ean 13 propongono infatti le loro ultime linee. Oltre a questi brand prestigiosi, la passerella ospita anche altri nomi legati all’artigianalità del territorio come Melissa Agnoletti, JMP e La Sposa di Eugenia. In scena non solo capi di moda ma anche creazioni orafe,come quelle di Semprucci gioielli che da sempre si contraddistingue nella provincia per talento ed originalità made in Italy.

Riflettori puntati sul famoso stilista Anton Giulio Grande, che presenta, in esclusiva, la sua ultima collezione donna Haute Couture.

L’appuntamento con la moda sotto le stelle, come di consueto, affida un premio ad un personaggio del territorio che si è distinto per la sua attività. Quest’anno, il talento premiato è quello della giovane Margherita Principi, la semifinalista pesarese del talent X Factor.