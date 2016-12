La sfilata Uomo per l'Inverno 2015-16 di Moncler Gamme Bleu

21:00 - Anche questa volta, uno straordinario Thom Browne ci ha regalato uno show magnifico. Lo scenario è un bosco di betulle in inverno e gruppi di modelli con indosso lo storico piumino basic di Moncler, si alternano in passerella. La collezione Autunno / Inverno 2015-2016 “si apre” in divenire: giacche reversibili spaziano nella scelta dei tessuti e incontrano motivi grafici. Tweed, cashmere, velluto, pelle e camoscio. Ma anche stampe e ricami. Il mood risale alle origini, in particolare al celebre modello degli anni ’50, fonte d’ispirazione per il designer. Un ritorno agli esordi del marchio, fedele al mondo sportivo e, in primis, alla funzionalità del capo. Un omaggio alla linea Gamme Bleu che, da sempre, rappresenta l’idea o, meglio, la sostanza del concetto sartoriale.