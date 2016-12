La sfilata Uomo Inverno 2015-16 di Versace

19:24 - Il lusso assoluto si conferma un must per l’uomo Versace. Giacche corte dalle spalle strutturate si declinano in una grande varietà di tessuti e colori. Il cashmere è prezioso protagonista nei pullover e nei cardigan, mentre la pelliccia viene proposta in cappotti lunghi, bomber di visone intarsiato, oppure nelle fodere dei parka in pelle. Non manca il tocco sportswear nei top con cappuccio, leggings in maglia e pantaloni attillati con zip alla caviglia. Dettagli metallici, infine, illuminano i capi con chiusure e bottoni dorati.

Per completare il look, la scarpa prediletta è la sneaker interamente in pelle.

“Questo è il guardaroba del nuovo mondo Versace, i capi che un uomo dovrebbe indossare per essere sempre al meglio di sé stesso”. Parola di Donatella Versace.