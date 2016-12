La seduzione per Maria Grazia Cucinotta su Dailychic!

18:59 - Cosa può rappresentare la sensualità e la seduzione per una donna dello spettacolo? Una donna che ha fatto della femminilità un punto di forza, un tratto distintivo, non può che avere le idee molto chiare al riguardo: <<”Ogni gesto inconsapevole, qualsiasi cosa, può apparire sensuale. Dipende da chi ti trovi davanti”>> Per l'attrice, l'oggetto di seduzione femminile per eccellenza, ieri come oggi, è la calza; si pensi a quella con la riga dietro la gamba, molto anni '50. Oggi i collant come i capi in generale hanno subito delle importanti modifiche grazie all'ampio uso della lycra: ha reso tutto può comodo, confortevole e pratico. E parlando delle sue esperienze passate, Maria Grazia ci ricorda la sua riproduzione di una scena, anzi quella scena ormai rappresentativa di Sophia Loren che nel film con Marcello Mastorianni, “Ieri, oggi, domani”, si sfila la calza lasciando tutti a bocca aperta. Nonostante l'imbarazzo iniziale, pare che sia stato un momento molto divertente per l'attrice siciliana.E' questa anche l'occasione per una riflessione: quanto hanno perso le donne abbandonando il reggicalze e quell'ingenua seduzione? Ebbene sì, nelle parole della Cucinotta si intravede sicuramente un suggerimento di ritorno al passato, alla seduzione senza eccessi. Quella

seduzione quasi involontaria che tanto piace agli uomini i quali ogni sera assistevano ad uno spogliarello inconsapevole ma molto apprezzato.

Un gioco tra femminilità e sensualità, più o meno volontario, che diverte e affascina.



