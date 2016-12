La moda d’Abruzzo sceglie la filiera del latte e la fibra di canapa per sottolineare il suo legame con le risorse del territorio

Terza esposizione moda per Abruzzo Expo. In bianco e beige abiti, accessori e tessuti per la casa, che hanno accolto curiosi, fashion victim e frequentatori delle vie di Brera. Freschezza e tradizione, creatività e nuove tendenze, hanno ispirato le capsule collection della tre giorni “Lait Couture”.

Si è conclusa la rassegna fashion&food organizzata e condotta da Polo Moda Inn per Expo 2015 messa in vetrina a CasaAbruzzo. La terza esposizione portata a Spazio Fiori Chiari, ha sottolineato in modo distintivo il legame della moda con le risorse agroalimentari del territorio della regione: “Lait Couture” il tema che ha riunito le cinque aziende presenti, FASHION TEX, ARCADIA, L'ARCOLAIO, DFP INTERNATIONAL (European Culture) e UED ( Università Europea del Design), che per questa importante occasione hanno interpretato con le loro creazioni la filiera del latte e la rivalorizzazione della coltivazione della canapa che in Abruzzo sta riacquistando la stessa importanza che aveva nei tempi passati. Dal latte, i filati trattati con la caseina che hanno dato origine a tessuti di una consistenza speciale, illuminati dalle cromie del bianco che si accompagnano a quelle tipiche dei tessuti di canapa come nella collezione a brand European Culture, che anche in questa collezione ricalca le sue peculiarità con mix di tessuti diversi e tagli asimmetrici. Manici in corno e fodere in canapa per le borse in bianco e beige di Arcadia bags: a tracolla, a mano, il secchiello, il bauletto, in una gamma di bianchi splendenti, morbide sabbie, palette icone della bella stagione. La pelle è in bianco e gli intrecci in canapa: non solo cinture, ma anche accessori gioiello a marchio Fashion Tex. Raffinati e in target con i desideri di eleganza diversa, i collari e i bracciali che nel comporsi con giri sovrapposti, trovano subito di che farsi scegliere per un look da sea-party. Canapa e lino nei filati e nelle tinte natural – style, per la home – collection di Arcolaio, un'impresa che da sessant'anni si dedica alla tessitura jacquard di creazioni per la casa in fibre naturali. Creare disegni, sperimentare tessuti, la mission di sempre portata a Casa Abruzzo con i ricami macro à-jour e teschi di mucca traforati, impreziositi da strass e borchie. La voglia di creare e di innovare è propria delle nuove generazioni rappresentate dagli studenti dello UED di Pescara, numerosissimi in visita a Casa Abruzzo per supportare la compagna di corso che firma il progetto di un'insolita bag. È una bianchissima borsa da bicicletta con cover intercambiabili: il trend del to change, della personalizzazione possibile, uguali, ma diversi, diventa trasversale su tutto il quotidiano. Dalla patta in canapa naturale, a quelle in pelle con borchie o grafiche di immediato richiamo alla liquidità del latte.