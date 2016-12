La lingerie per Maria Grazia Cucinotta su Dailychic!

07:00 - <<“La lingerie è la mia seconda pelle. Deve esserlo”>>Maria Grazia Cucinotta non poteva spiegare meglio il rapporto che la donna ha con l'intimo. E parla a nome di quelle donne che non sopportano busti stretti e costrizioni che ti costringono a trattenere il respiro. Perchè la comodità viene prima di tutto. E se le si chiede come approcciarsi alla femminilità che evolve negli anni, l'attrice risponde: <<” Quando sei giovane fai girare la testa a tutti ma non sei donna a 360 gradi. E' come se indossassi un vestito quattro taglie più grande e a poco a poco ci cresci dentro, lo vesti perfettamente, ti ci sai muovere perchè sei diventata donna>>.



Come darle torto? Le sensazioni che una donna esprime con un capo varia a seconda della sua esperienza e sopratutto della consapevolezza della propria fisicità che si assume col tempo e con la giusta maturità.

Insomma, come ci suggerisce Maria Grazia, la moda è seduzione, comodità ed eleganza: tutti fattori che vanno combinati in un gioco divertente e personale.