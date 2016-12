La collezione Uomo Autunno- Inverno 2015/16 di Philipp Plein

22:00 - Lo sport, l'aeronautica, i match e l'idea del ring. Tutto questo e tanto altro per la collezione, assolutamente urbana, Autunno Inverno 2015/16. E così ecco in passerella un esercito di guerrieri, i #PleinWarriors, dal forte sapore rock. Le maglie da baseball e il guardaroba degli atleti underground, dalle palestre di box ai campi improvvisati in strada, si trasformano in un simbolo di forza e di lusso: T-shirt oversize realizzati 100% in coccodrillo o pitone; jogging pants ricostruiti con nappe a mano guanto; tute over the top interamente realizzate in pitone. Il bomber aviatore, è rivisitato in una versione ad alto volume. L'interno diventa esterno e la pelliccia è double-face, con un gioco di colori e di volumi a contrasto. La maglieria ha un'aria ruvida, militare in netto contrasto con i pellami extra morbidi a cui è accostata e che ricorrono in tutta la collezione. Elementi geometrici in 3D e grafiche a logo con l'effige di una pantera feroce decorano giacche e T-shirt insieme a caratteri gotici. Gli accessori sottolineano letteralmente la forza della collezione. Caschi, ginocchiere, e protezioni ergonomiche sono proposti in pitone e nappa. Sneakers dall'aspetto steam-punk hanno suole illuminate da led.



Proporzioni e tagli vengono rivoluzionati mentre le pelli esotiche diventano protagoniste della collezione come mai prima. Per la maison è una svolta verso una modernità senza compromessi, uno stile #pleinwarriors.