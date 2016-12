La collezione Primavera - Estate 2015 di Valentino

09:00 - E’ un viaggio nell’italianità, quello portato in passerella da Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri per Valentino. Come nel ‘600 gli aristocratici europei facevano il “Grand Tour” dell’Italia per arricchire la propria cultura, così i due stilisti italiani hanno deciso di fare uno “stage” intensivo nelle bellezze dell’Italie. E così ecco in passerella rivisitazioni delle opere d’arte che riempiono tutti i nostri musei, lavorazioni artigianali e preziose, una leggerezza che accomuna tutta la collezione. Ma non aspettatevi un tuffo nel passato, la donna Valentino per l’estate 2015 è contemporanea più che mai, sempre sul confine tra sensualità e rigore. E ai piedi rigorosamente scarpe ultra flat, preferibilmente sandali alla schiava. Colorata, divertente e super chic. Una collezione ricca e sensuale. Un tripudio di finezza ed eleganza. Un inno, delicato, alla nostra amata Italia.

Valentino, l'Estate 2015 Sofia Coppola, Rachel Zoe e Nicky e Paris Hilton nel parterre embed video