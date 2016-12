La collezione Primavera - Estate 2015 di Trussardi

09:00 - E’ una ricerca sul corpo, sulla sua fisicità, quella che Gaia Trussardi ha portato in passerella per l’estate 2015 di Trussardi. In contrapposizione alla virtualità che oramai dilaga ovunque, la designer si incentra sull’eleganza senza tempo degli sportivi, immaginando una donna dinamica e sofisticata, pienamente Trussardi. Savoir faire, sperimentazione e contemporaneità si uniscono in questa collezione che vede silhouette scattanti e come protagonista assoluta la pelle. Negli accessori esplode il concetto di lusso senza tempo: piccoli case, valigie e bugatti dal disegno pulito realizzate in cocco o cuoio traforato. La nuova Cacciatora reinterpreta in chiave design un classico di Trussardi, trasformando la lavorazione a costola, espressione di altissima artigianalità, in motivo caratterizzante. Ricercata, preziosa ed effortless, pienamente in stile Trussardi!

