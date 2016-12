La collezione Primavera - Estate 2015 di Roberto Cavalli

14:48 -

E’ una gipsy moderna, la donna pensata da Roberto Cavalli per la Primavera- Estate 2015. Coloratissima, sensuale e libera: ama le trasparenze, le scollature profonde e gli abiti morbidi, leggerissimi.



Tanti i richiami anni ’60 in questo show che è un compendio di tutto lo stile Cavalli degli ultimi anni. E così l’animalier lascia spazio al total white delle ricercatissime lavorazioni fiorentine tanto amate dallo stilista, la pelle diventa protagonista e le lunghezze non vedono mezze misure. O mini o maxi, non c’è spazio all’indecisione sulla passerella di Roberto Cavalli.

E per la sera, spazio alla brillantezza: preziosi ricami e applicazioni gioiello, piume delicate e strass scintillanti. La donna Cavalli è glamour e sensuale, provocante e mai banale.