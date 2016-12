La collezione Primavera - Estate 2015 di Ralph Lauren

18:34 -

E’ un safari super fashion, quello portato in passerella da Ralph Lauren. Un viaggio che passa attraverso le terre selvagge, tra animalier, pantaloni cargo e abiti scivolati arricchiti da pietre preziose. A farla da padrone è la sahariana in mille versioni, tutte super eleganti e raffinate. Una collezione leggera, preziosa e dai dettagli couture. Come per le jumpsuit, le tute: in raso o cotone diventano il capo perfetto per passare dal giorno alla sera rimanendo sempre super glam.

E non potevano certo mancare gli abiti lunghi, anzi lunghissimi. Impalpabili, super colorati nei loro toni sorbetto, fluttuanti e arricchiti da dettagli gioiello.