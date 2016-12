La collezione Primavera - Estate 2015 di Nogs

14:21 - Nuova collezione del brand tutto italiano,Nogs. In una serata speciale ha presentato tutte le protagoniste della prossima primavera/estate della casa fondata da Giuseppe Olivieri, inventore del brevetto e del marchio Nogs. Si tratta di calzature che utilizzano sistemi innovativi in grado di donare il massimo comfort per chi le indossa. L’effetto traspirante flessibile a bidensità dà la sensazione di camminare su una superficie morbida. A completare il tutto, proprietà antibatteriche e antichoc migliorano la risposta antigravitazionale.

Un marchio di creazioni raffinate e sportive, confortevoli e singolari.

Una collezione di accessori che regala la scarpa agevole per un'unica e inconfondibile sensazione di leggerezza.