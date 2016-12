La collezione Primavera - Estate 2015 di Mugler

13:04 - Spirito minimalista, eleganza sobria e mai ostentata… audacia? Sì, ma nei dettagli. Questa la visione di David Koma per la sua seconda stagione come direttore creativo della storica maison Mugler. Una collezione che affonda le sue radici nell’alta sartorialità, palesata da volumi ridotti che slanciano silhouette atletiche e da tagli arditi che svelano sensualmente piccoli lembi di pelle. Leitmotiv della collezione, il metallo: Koma insegue per l’estate 2015 il concetto di una femminilità non aggressiva e così anche questo materiale si “piega”, letteralmente, alla sua idea, trasformandosi in gioielli curvilinei applicati agli outifit.

In passerella sfilano linee pulite, nette e ricercate, in una rivisitazione in chiave moderna dell’heritage della prestigiosa maison francese.