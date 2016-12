La collezione Primavera - Estate 2015 di Moschino

09:00 -

Chi non ha mai sognato di essere una barbie? Bella, alla moda, allegra, capelli superordinati e sorriso da copertina. Lei cambia ruolo ogni giorno e ha mille interessi. Ecco queste è la figura divertentissima e ironica creata da Moschino per l'estate 2015. Nelle parole della fashion director Leila Yavari: "Jeremy Scott è irriverente e provocatorio, perfettamente in linea con lo spirito del tempo". Icona dello stile di vita americano, molto material girl, questa figura plastica conosciuta da tutti si fa quasi umana sulla passerella.

La scelta degli outfit parte da una precisa idea: riscoprire e presentare tutte le maschere della pink doll dal 1959: si succedono versione mare, coniglietta, businesswoman, in discoteca, sportiva con roller skates. Tra i "pezzi cult" della collezione:la giacca e minigonna di pelle rosa con zip, che ricorda il look da motociclista. Si vedono poi minidress, catenine, cinturini, jeans aderenti, bikini con coordinati pareo e il set da mare. Molti lustrini, vestiti rigidi o aderenti. Un mondo a sè costituiscono gli accessori, protagonisti insieme agli abiti della linea: borse, maxi o mini compaiono al polso della barbie girl mentre l'altra mano sfoggia una "chicca": la cover per iPhone a forma di specchio reale, rosa,ovvio. E ormai lo troviamo anche tra le mani di blogger e fashion addicted. A completare il set accessori ci pensano le valigie fucsia, le fotocamere gialle e le fasce sportive. Tutti questi pezzi e altri ancora come il grande pettine di plastica sono disponibili su

Moschino .com