La collezione Primavera - Estate 2015 di Missoni

14:58 - “Catch the wind”: una turista in vacanza accarezzata dalla brezza marina che rende morbidi e ariosi gli ampi volumi. Sembra proprio così la donna Missoni per l'estate 2015 che si muove delicata tra ampie gonne lunghe, morbidi maxi dress e pantaloni svasati. Tutto questo le dona un carattere dolce e femminile mentre ad aggiungere un tocco sensuale ci pensano le camicie di seta dal taglio maschile e l’intramontabile trench, sottilissimo, simile ad una vestaglia, che la protegge dal vento tipico delle serate d’estate. Lo stile della maison per questa stagione ci offre un viaggio tra le mete esotiche e quasi orientali. Volete una prova? Larghe linee si tingono di colori pastello, molto candy, tra rosa, verde acqua, blu e turchese del Mediterraneo che appartengono alla suggestiva palette di colori cangianti offerti dalla stilista. Sono originali le sfumature degradè di verdi, azzurri marini, gialli e rossi porpora, molto tropicali. L’elemento “deserto”, invece, è reso vivo dagli sfondi color sabbia di tanti capi e da un dettaglio-accessorio: il turbante, costante della collezione. Si assiste, così, ad un trionfo della natura. Protagonista la seta, leggerissima, invece tra i motivi spiccano le righe e fasce orizzontali che si colorano di arcobaleno; e ancora, i maculati, i floreali, intarsi e linee zig zag. Le scarpe, poi, sono basse e comode mentre le labbra si accendono di rosso, lasciando il resto del viso semplice e pulito. Un vero stile da vacanza, tramonti sul mare e la freschezza naturale dei colori acquerello animano il mondo della donna Missoni.

Una donna che affascina e incanta.



L'estate 2015 di Missoni Fluttua nel vento tra colori pastello e stile esotico. embed video