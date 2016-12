La collezione Primavera-Estate 2015 di Michael Kors

09:00 - Energica, positiva, spensierata. La collezione di Michael Kors per l'estate 2015 è un vero e proprio inno all'ottimismo. In passerella sfilano capi in bilico tra il bon ton anni '50 e la libertà anni '60. casual e femminili, in quel modo che solo il maestro del made in USA sa fare, i capi si destreggiano sapientemente tra un'allure decisamente sportiva e una forte vena romantica. Gonne a ruota abbinate a candide camicie bianche, tessuti fluidi, colori delicati e tante applicazioni floreali. La donna di Michael Kors è contemporanea e vitale, sempre molto aggraziata, pur rimanendo saldamente con i piedi per terra.



Michael Kors, l'Estate 2015 Mary J Blige, Jessica Chastain, Jada Pinkett Smith, Poppy Delevingne e Cody Horn nel parterre. embed video