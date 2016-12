La collezione Primavera-Estate 2015 di Kristina Ti

09:00 - Trasparenze, scollature e tante fantasia. In passerella Cristina Tardito porta un mix eclettico di opposti: e cosmateriali lucidi si accostano ad altri piopachi, in un continuo gioco tra luce e ombra. Giovane, colorata e frizzante, la collezione di Kristina Ti, pur rimanendo fedele al DNA del brand, da sempre molto legato al mondo della lingerie, si trasforma, trovandosi pivicina al mondo urbana. Come dimostra l'uso inedito del neoprene, preso direttamente dalle mute da sub, passione dell'eclettica stilista. Ma il vero fulcro della collezione l'abbinamento dei look, vero denominatore dello stile di oggi: abiti metallici si portano con sopra gilet super colorati, e in testa l'immancabile visiera da tennista riproposta in chiave pop e irriverente.



Una collezione sensuale e contemporanea, perfetta per la vita di tutti i giorni.