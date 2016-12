La collezione Primavera - Estate 2015 di Just Cavalli

09:00 -

In passerella lo spirito giovane, energico e un po’ hippie di Ibiza. Per l’estate 2015 la donna di Just Cavalli sceglie il mood seventies, mai così contemporaneo. Mini dress si alternano a jeans a zampa, maxi tuniche in chiffon si mixano a romantici abiti in candido sangallo, le fantasie tipiche dello stile Cavalli si fanno piccolissime: fiori, farfalle e cuori diventano super micro, in un patchwork ultra fashion.



La passerella si tinge di colori vivaci, la voglia di libertà inebria tutta la collezione che si destreggia tra romanticismo e l’immancabile mood rock. E così ecco sfilare outfit comodi e sensuali da portare con sandali ultra flat e occhiali da sole alla John Lennon.

Un trionfo anni ’70 per una donna libera, energica e sempre cool.