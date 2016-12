La collezione Primavera-Estate 2015 di J. Mendel

09:00 - La collezione per l'estate 2015 di J. Mendel segna la collaborazione perfetta con l'artista, e amico del designer francese, Enoc Peres, famoso per i suoi dipinti dei grattacieli di New York. Il risultato è una serie di outfit molto architettonici, attraverso cui le tele prendono letteralmente vita in passerella. Color block e fantasie si alternano, così come sensualissimi mini dress e preziosi abiti in chiffon. E ancora, dettagli in pelle, tessuti metallici e pellicce ricercate arricchiscono quasi ogni capo. Le silhouette sono pulite, la femminilità esaltata in ogni particolare, mentre i colori passano dal più classico black and white a spruzzate di toni più accesi.



E' una collezione giovane, frizzante e divertente: un melting pot artistico, very New York!