La collezione primavera-estate 2015 di Fendi

09:00 - E’ un’estate in fiore per Fendi, che per la stagione sceglie come simbolo l’orchidea, stampata su miniabiti o ricamata su pellicce rasate. Una collezione proiettata al futuro e alla tecnologia, che coniugata sapientemente alla capacità artigianale della maison, da vita a mix di camoscio e vernice, frange contenute nei capi, effetti “gabbia” realizzati ad alta frequenza. Architettoniche le scarpe, che ingabbiano il piede e svettano su tacchi scultorei. Nessun richiamo al passato, ma un nuovo corso che si riflette anche nel trasferimento dell’headquarter nel Palazzo della Civiltà Italiana.