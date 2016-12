La collezione Primavera - Estate 2015 di Emanuel Ungaro

09:00 -

E’ un tripudio di colori, stampe e allegria la sfilata per l’estate 2015 di Emanuel Ungaro. Fausto Puglisi porta in passerella i favolosi anni ’80, enfatizzati in abiti lunghissimi dai colori accesi e drappeggiati sul collo. In testa divertenti cappellini, disegnati dall’artista-cappellaio Stephen Jones.



E ancora, ecco quadretti vichy tingersi di mille colori e impreziosire camicie e gonnelline, per un look daywear divertente e molto seducente. E così la sensualità innata, così impressa nella storia della maison, incontra lo spirito contemporaneo e giocoso di uno dei più amati stilisti Made in Italy.

E’ una donna sensuale, forte e ironica. Incredibilmente glamour.