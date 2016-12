La collezione Primavera-Estate 2015 di Diesel Black Gold

09:00 - Estate rock’n roll chic per Diesel Black Gold. Lo stilista Andreas Melbostad immagina una rockettara di fine anni ’70 dall’attitudine decisa e sicura di sè, ma non per questo meno femminile. Sono infatti le silhouette a donare eleganza e portamento con vita alta e top corti che lasciano intravedere un sottile lembo di pelle: sensuale ma mai volgare.



Protagonisti assoluti denim e pelle, da sempre fondamentali nel DNA Diesel. Fil rouge ed elemento simbolico della collezione è la stella, declinata in borchie e stampe. I colori evolvono dal tradizionale black & white al blu e grigio chiaro, fino ad un deciso tocco di rosso.



A donare luce, infine, è il metallo: in piccoli dettagli o ad effetto laminato, completa il look perfetto per una donna sexy e very confident!