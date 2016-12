La collezione Primavera - Estate 2015 di Costume National

09:00 -

Va in scena la cultura minimal sempre ricca d’ispirazioni rock n’roll di Ennio Capasa. Lo stilista esalta un’attitudine libera, dai tagli innovativi. E così i jeans anni ’70 incontrano trafori di metallo anni ’90, il camoscio si mixa al crepe di cotone, i pizzi sperimentali si trasformano in chiave assolutamente innovativa. E ai piedi stivali sfoderati, leggerissimi, quasi una doppia calza, da portare con gli shorts. Tutto si sviluppa nelle tonalità del purple, blu, nero e azzurro. Gran ritorno delle cinture in camoscio, da portare rigorosamente alte in vita. E non potevano certo mancare le it bag della prossima stagione: ecco allora la San Francisco, la Santa Fe e la Memphis. Un giro degli States a portata di mano.