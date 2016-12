La collezione Primavera - Estate 2015 di Chanel

09:00 -

Scende in piazza, anzi in strada, il popolo di Chanel. Un esercito di ragazze bellissime, super chic e divertenti, tutte insieme a manifestare per la propria femminilità. In un clima super sessantottino, ecco comparire striscioni e cartelloni di protesta, una Cara Delevingne con in mano un megafono che aizza questo corteo di donne speciali.

E così, è questa la nuova “magia” di Karl Lagerfeld: il Grand Palais si trasforma in un tipico boulevard parigino, con tanto di pozzanghere e tombini. Un set spettacolare per una sfilata evento che rimarrà per sempre nei nostri cuori. E così ecco il tweed apparire su tailleurs e cartelloni, le modelle sfilano a gruppi o da sole, chiacchierando, proprio come in una strada vera. Tra messaggi rivoluzionari e atmosfere teatrali, il vero fulcro di questa collezione è la ricerca dell’invidualità, espressa sia negli outfit che nei look, mai così differenti tra loro.