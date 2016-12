La collezione Primavera - Estate 2015 di Balmain

12:03 - Atmosfere anni ’90, da red carpet per Balmain. Olivier Rousteing, grande estimatore dello star system, porta in passerella una collezione “WOW”. Abiti scultura, sensualissimi, potenti. La sua donna osa, è sicura di sé e molto seducente. I volumi over di giacche e spalle si mixano con abiti super strizzati, che accompagnano il corpo, enfatizzando tutta la sua innata perfezione.. Grafica, geometrica, spesso ingabbiata in un glamour da copertina, la sua donna è una star, la protagonista indiscussa di ogni situazione.

Una vera Diva.