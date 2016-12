Come in un viaggio nel deserto, l'esercito di Alberta Ferretti si muove tra dune di sabbia e colori caldi. E con mani sapienti la creatività della designer ci fa scoprire un mondo delicato, prezioso, femminile. Lavorazioni incredibili per abiti speciali, ognuno diverso, ognuno creato apposta per distinguersi. E' questa la parola chiave della collezione, unicità. E così i materiali si fanno preziosi, gli abbinamenti raffinati, le silhouette valorizzano sempre il corpo.

Dagli abiti corti in chiffon ai tubini sottoveste, dalle sahariane agli abiti lunghi sfrangiati, la collezione di Alberta Ferretti è poetica e contemporanea, concreta e sempre chic.