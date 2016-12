La collezione Haute Couture per l'estate 2015 di La Perla

09:50 - Sensuale, elegante, preziosa: è questa la donna La Perla per l'estate 2015. Il direttore creativo, Emiliano Rinaldi, per il suo debutto haute couture , ha deciso di esaltare la femminilità attraverso particolari effetti di sovrapposizione e sottrazione, fino ad arrivare all’architettura essenziale dei capi. Protagonisti assoluti sono,senza dubbio, i body aderenti e i bustier con struttura a vista che sottolineano le stecche. Si intuisce subito come qui la lingerie sia pensata per essere portata sopra ad altri capi più che come semplice intimo. Si passa da vestaglie fluttuanti e morbide al mondo sportivo da cui giungono ampi pantaloni impreziositi da motivi in filo d’oro e basket pants con maxi tasche.



Le pietre, i rubini, le piume e gli inserti brillanti arricchiscono e accendono i sensuali reggicalze mentre su maglie e shorts indossati a fior di pelle campeggiano motivi floreali rifiniti a frastaglio. Grande attenzione meritano alcuni dettagli che fanno da leit motiv alla collezione: innanzitutto, i ganci dei reggiseni che ispirano le fibbie metalliche che chiudono le cinture e l'immancabile reggicalze, simbolo del passaggio inside/outside, e di quello lingerie/abbigliamento.



Si susseguono combinazioni inedite come i mini socks in rete con scarpe in tulle ricamate di cristalli e plateau di seta e le maxi tasche che diventano cinture. I tagli lunghi o sopra il ginocchio si immergono nel colore tipico dell’eleganza, il nero, ma non si precludono il fascino di altre nuances come nudo, bianco, azzurro, rosso, rosa e grigio argento. Sono anche i colori, quindi, a mixare il mood da lingerie legato ad una dimensione intima e top secret con quello da abito da sera per un’occasione elegante ed esclusiva.