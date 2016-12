La collezione Haute Couture per l'estate 2015 di Giambattista Valli

09:59 - Uno spazio sospeso tra increspature di volants, forme effervescenti e vaporose, tulle senza peso che donano leggerezza ai capi. È la primavera - estate 2015 di Giambattista Valli che con la sua collezione, “le Femme Fleur”, ci propone silhouette eteree , avvolte in nuvole di tessuto soffici, dai colori pastello illuminati da una luce delicata. Il tutto per donare una fascino iper-femminile alla sua donna. Piume e fiori si posano su abiti corti, al polpaccio, o lunghi con strascico per occasioni speciali. Ci si muove tra i classici black & white combinati grazie all’intreccio di tonalità di stagione come il rosa, lavanda, assenzio e magenta. Sono, però, le forme e i materiali a donare un tocco originale agli abiti: tulle, organza, macramè, seta e georgette si fanno voluminosi e leggeri grazie alle costruzioni couture. Onde di nastri, applicazioni a rilievo, ricami tridimensionali danno l’idea di abitare uno spazio senza coordinate, senza il peso della gravità. La donna Giambattista Valli pare vestire un’immensa e soffice nuvola colorata o creare un outifit da delicati fiori che le conferiscono eleganza. Tra gli accessori compaiono sandali con tacco alto e sottile e cinturini alla caviglia. Piume verde sorbetto coprono abiti lunghi mentre giacchetti corti si adagiano su morbide gonne



Femminile, fresca e assolutamente preziosa. Ecco la Haute Couture di Giambattista Valli.