La collezione Haute Couture per l'estate 2015 di Chanel

10:00 - Dimenticatevi della neve, del freddo e della pioggia. È primavera. Se alzate lo sguardo al cielo ci sono nuvole leggere dai colori tenui mentre se vi guardate intorno vi accorgete di essere immersi tra mille fiori, dai colori pastello a quelli più vivaci. Siete nel giardino super colorato di Chanel che per la collezione Haute Couture primavera- estate 2015 ha pensato ad una linea romantica, usando i colori sorbetto di un orizzonte al tramonto per i suoi abiti, il blu elettrico di un cielo stellato per tingere i cappottini e le nuances più accese dei fiori per arricchire le giacche. La luce del sole e l’aria briosa sono resi da dettagli gioiello sulle scollature e dai bottoni luminosi come diamanti dei crop-top. Sono infatti, questi ultimi i protagonisti della collezione insieme a gonne dritte o da ampi volumi, per uno lo stile decisamente bon-ton. Cinture lunghissime pendono dalle longuettes mentre maxi petali di carta si posano sulle spalline. È un piacere per gli occhi: si passa da completi coordinati essenziali dai colori intensi come il giallo ai tweed multicolor, dagli abbinamenti raffinati di rosa e bianco, ai classici black & white fino alle frange rosse e bianche. Fioccano le giacche in stile minimal accanto a sensuali trasparenze di camicie o vestiti. Si alternano, così, look monocromatici a vere esplosioni di colori. A completare gli outfit ci pensano, poi, i cappellini a tamburello e quelli oversize a falda larga. È cosi che la maison inaugura la bella stagione, facendoci respirare l’aria leggera e profumata, così preziosa, della Haute Couture.