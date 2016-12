La collezione Haute Couture per l'estate 2015 di Atelier Versace

19:15 - E' il trionfo del corpo e il ritorno alla sensualità la missione di Donatella Versace per la collezione Haute Couture per l'estate 2015. Come raggiungere questo obiettivo? Strumenti utili sono le creazioni sperimentali che sfidano la forza di gravità. Se l’alta moda è sinonimo di tagliare e rimodellare, Atelier Versace fa proprio questo e lo fa nel modo giusto. Il genio sartoriale è basato su regole anatomiche ben studiate che si serve di scollature asimmetriche, ricami, ragnatele di cristallo per esaltare ogni curva, per mimetizzare l’abito con il corpo e ridisegnare la silhouette. Tagli molto lunghi, tute e completi con pantaloni fluidi si alternano ad abiti fluttuanti, morbidi, gonne a ruota o dress scivolati che aderiscono perfettamente alla pelle. Una sorta di abito tatuato, estensione del proprio corpo che aiuta a definirlo. Si gioca tutto su tagli, scollature asimmetriche, sulla luminosità con Swarovski, pailettes e ragnatele di cristallo. E' la seduzione la vera protagonista dello show, fatta anche di tulle, delicata seta, pelle e pizzo per uno stile intrigante, graffiante, che affascina. La gamma dei colori si muove tra i classici bianco e nero fino alla passionalità del rosso, alla delicatezza del nude e all’estrosità del blu plein, intenso ed elegante. Per quanto riguarda gli accessori, spiccano sandali e décolleté con tacco in metallo, micro borse, collier scultura e cinture con maxi fibbia.



In passerella sfila una donna sexy, classica, colorata e sempre, assolutamente, glam!