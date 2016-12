La collezione autunno-inverno 15-16 di Philipp Plein

09:00 - E' come le montagne russe lo show di Philipp Plein. Letteralmente. La passerella si trasforma in un roller coaster, l'ambientazione perfetta per la donna super sexy dello stilista più rock della Settimana della Moda di Milano.



Scura, lucida e sexy: è la pelle a tingere come petrolio i capi della collezione per l’inverno 2015. Le giacche, i pantaloni, i top, le minigonne fino alle borse e alle scarpe: tutto si colora di nero, così sexy e accattivante. A coprirla sono i capi in pelliccia, che è un dichiarato must have della stagione fredda . Oltre ai classici bianco e nero, la ritroviamo nell’esuberante versione orange che non passa certo inosservata. Di latex, invece, sono fatti i minidress dal taglio svasato, i leggingse gli skinny pants.



Le applicazioni gioiello, poi, danno luminosità ad ogni passo. Ma la donna di Plein non è solo una sexy silhouette ricoperta di pelle ma anche una figura combattiva che si veste di capi rubati allo sport come maxi maglie da football con il numero stampato o la scritta warrior, da guerriera appunto, tutto rigorosamente bianco e nero. E cosa aspettarci dagli accessori? le calzature di tendenza sono indubbiamente gli ankle boots con o senza tacco, must have della stagione, che lo stilista propone borchiati o con fibbie di acciaio.