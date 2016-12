L'Uomo per l'Inverno 2015-16 di John Varvatos

20:00 - Un’allure classica, casual ed estremamente cool. L’Autunno / Inverno 2015-2016 di John Varvatos racconta un “dandy rocker” a spasso per New York che veste vintage e un po’ rock ‘n’roll. Le linee son ben definite ma non troppo skinny, i tessuti morbidi e comodi: j acquard, pelle scamosciata, maglieria di cashmere e lana. Tanti i ricami su giacche e pantaloni e i dettagli metallici, in particolare sui boots. La palette dei colori è piuttosto classica: spazia dal nero intenso alle nuance del carbone, fino al color cioccolato, il bordeaux e il tabacco. La collezione rimanda al Bob Dylan degli anni Sessanta che, al di là della musica, resta icona estetica di eleganza senza tempo.