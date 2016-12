L'uomo di Costume National per l'inverno 2016

Androgino e rock 'n roll. E' l'uomo disegnato da Ennio Capasa per Costume National, che, per la collezione autunno - inverno 2016 fa un omaggio a David Bowie, non solo negli abiti ma anche nel nome stesso della collezione. "Under pressure”, proprio come l'omonima canzone.

In passerella sfila una contaminazione continua tra atmosfere diverse, e così si incontrano tanti periodi storici, il tutto illuminato da una palette di colori bright. Celeste, verde oliva, rosso e mostarda. E tanto argento.

Ogni capo sembra essere rubato dall'armadio del "Duca Bianco". Futuristico, divertente e molto rock.