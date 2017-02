Una collezione accattivante e originale quella di Angelo Marani per la Primavera-Estate 2017, frutto di una minuziosa ricerca di materiali, filati, tessuti e ricami.

Gli occhi più attenti percepiscono subito che lo stilista si ispira alla California degli anni '70 e alle donne forti, padrone della propria vita che, non curanti delle influenze hippy, sfoggiavano outfit elegantissimi, ipersexy, osando con scarpe tacco 12 e trasparenze mozzafiato.

I look proposti richiamano lo stile "hollywoodiano": abiti in satin metallizzato sfilano insieme a gonne lunghe stampate abbinate a maglie decorate con tricot. Protagoniste indiscusse le organze tagliate a felpa o a bomber.

Esplosione di colore per i trench, per gli inserti di plissè e per i micro top nelle cangianti tonalità dell’oro.