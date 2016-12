LʼOréal - UNESCO "Per le Donne e la Scienza"

L’Oréal e UNESCO unite nella promozione della ricerca scientifica tutta al femminile. La quattordicesima cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala di Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano. All’evento hanno preso parte:Stefania Giannini, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e Giovanni Puglisi, il Presidente emerito della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO , Cristina Scocchia l’Amministratore Delegato di L’Oréal Italia, Gianluca Vago il Rettore dell’Università degli Studi di Milano e Graziella Messina, Professore associato presso il dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano.

Per questa edizione , il bando di concorso ha raccolto più di 320 candidature da tutta Italia, testimonianza tangibile del valore dell’iniziativa anche a livello internazionale. Molte vincitrici degli anni precedenti,infatti, si sono affermate all’estero, confermando così l’eccellenza italiana in campo scientifico. La giuria, presieduta dal Professor Umberto Veronesi, dopo una scrupolosa valutazione ha selezionato le cinque donne più meritevoli, alle quali è stata assegnata una borsa di studio individuale del valore di 20.000 Euro. Il bando per l’edizione 2016/2017, il regolamento e la domanda di ammissione saranno disponibili dal 15 ottobre 2016 sul sito www.loreal.it . Le meritevoli di quest’anno, che si sono distinte per i loro progetti di ricerca nel campo delle Scienze della Vita e della Materia, sono:



Irene di Palma – Astronomia e Astrofisica

Valentina Emmanuele – Medicina e Chirurgia

Maria Vittoria Micioni di Bonaventura - Farmacia

Martina Sanlorenzo – Medicina e Chirurgia

Francesca Zoratto – Ecologia

Per promuovere il ruolo femminile nella scienza, FONDAZIONE L’OREAL e UNESCO hanno presentato un preciso manifesto che si articola in sei punti principali:

1/ INCORAGGIARE LE GIOVANI DONNE AD INTRAPRENDERE UNA CARRIERA NEL MONDO SCIENTIFICO

2/ ABBATTERE GLI OSTACOLI CHE NON PERMETTONO ALLE SCIENZIATE DI ASPIRARE A CARRIERE A LUNGO TERMINE NELL'AMBITO DELLA RICERCA

3/ CONSIDERARE PRIORITARIO L’ACCESSO DELLE DONNE A POSIZIONI APICALI E DIRIGENZIALI NEL MONDO SCIENTIFICO

4/ METTERE IN RISALTO AGLI OCCHI DELL’OPINIONE PUBBLICA IL CONTRIBUTO DELLE SCIENZIATE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E ALLA SOCIETÀ NEL SUO INSIEME

5/ FAVORIRE LA PARITÀ DI GENERE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE, ANCHE CON RUOLI DI SPICCO, IN SIMPOSI E COMMISSIONI SCIENTIFICHE COME CONFERENZE, COMITATI E RIUNIONI CONSILIARI

6/ PROMUOVERE ATTIVITÀ DI MENTORING E NETWORKING PER PERMETTERE ALLE GIOVANI SCIENZIATE DI PIANIFICARE E SVILUPPARE CARRIERE IN LINEA CON LE PROPRIE ASPETTATIVE.