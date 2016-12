L'esordio di Laboratori Italiani

La tradizione sartoriale napoletana incontra le tendenze più recenti in fatto di moda maschile. È così che nasce Laboratori Italiani, la cui prima collezione è stata presentata a Firenze in occasione di Pitti. Per il prossimo autunno, il marchio partenopeo propone una collezione di circa 160 capi, 100% made in Italy, dedicati ad un uomo elegante e, perché no, un po' vanitoso, che ama vestire in modo ricercato e poter scegliere tra differenti proposte.